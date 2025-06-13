США дистанцировались от ударов Израиля по Ирану

В администрации США дистанцировались от ночной атаки Израиля против ядерных объектов Ирана, которые могут навредить попыткам президента Дональда Трампа достичь с Ираном нового соглашения по его ядерной программе. Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.

"Мы не были вовлечены в удары против Ирана, и наш самый первый приоритет – защита американских сил в регионе. Израиль сообщил нам, что, по их оценкам, эти действия были необходимы для самообороны", – прокомментировал Рубио.

За несколько часов до израильских ударов Трамп призвал искать дипломатическое решение.

Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху за последнее время общались несколько раз, в частности в понедельник, американский президент тогда сказал, что основной темой был Иран. В общении с журналистами в четверг он высказал мнение, что удары Израиля по Ирану могут произойти в ближайшее время.

Между Дональдом Трампом и Нетаньяху нарастают противоречия и по вопросу Ирана, и по израильской операции в секторе Газа.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, имеющим отношение к ядерной программе, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

В то же время США готовились к шестому раунду переговоров с Ираном по его ядерной программе.