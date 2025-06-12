Последнее обновление: 12.06.2025 17:21

США эвакуируют своих дипломатов из Ирана

Американские сотрудники выводятся из потенциально «опасного» Ближнего Востока, включая Иран, Ирак, Бахрейн и Кувейт. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, всем гражданам США рекомендовано покинуть Ближний Восток. Обострение ситуации связано с застопорившимися переговорами между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.

Трамп также выразил сомнения в готовности Ирана отказаться от обогащения урана и подчеркнул, что США не допустят появления у страны ядерного оружия. Власти уже несколько месяцев пытаются заключить новое соглашение, но прогресса нет.

США уже несколько месяцев ведут переговоры с Тегераном по поводу нового ядерного соглашения. Вашингтон стремится убедить Иран отказаться от программы обогащения урана, которая может привести к созданию ядерного оружия.

По данным агентства Reuters, на фоне роста напряженности в регионе посольство США в Ираке уже готовится к возможной эвакуации.



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