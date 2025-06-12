Лукашенко признал проблемы с кадрами

Лукашенко на совещании со своей администрацией признал проблемы с кадрами.

По его словам, ему нередко представляют недостаточно проработанные предложения по кадровым назначениям. Он пообещал усилить ответственность за реализацию кадровой политики своей администрации.

«Я не преувеличиваю, когда говорю, что работа в администрации президента, главы администрации, руководство — это горячая сковородка», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, первое и главное направление работы администрации — кадровые решения.

«Как раньше, в советские времена говорили, конек партии — кадры. Формируем, каждый год обновляем кадровый резерв. А кандидатов на должность, как только открывается вакансия, находим, ищем долго и находим не сразу, даже кадровый реестр главы государства. Допускаются факты внесения президенту недостаточно проработанных кадровых предложений. Администрация президента должна принципиально жестко подходить к отбору предлагаемых кандидатов. Кадровые ошибки недопустимы. Вы сами щупальцами должны видеть кадры в целом, начиная от колхозов и совхозов и заканчивая самыми высокими уровнями. Но обсуждать предложения для внесения президенту вы должны коллективно», - сказал пенсионер.

По его мнению, кадровые предложения не должны быть прихотью главы администрации или двух-трех человек. Кандидатов администрация должна «проштудировать» коллективно.

«Я вас просто предупреждаю, что ответственность будет повышаться за кадровые назначения. Потому что если мы же штудиреум эти кадры и назначаем руководителей: есть хороший руководитель — есть результат, нет руководителя — результата нет. Допускаются факты внесения президенту недостаточно проработанных кадровых решений. Администрация должна подходить, как я уже сказал, очень жестко и принципиально к решению этих вопросов. Ошибки здесь просто недопустимы», - потребовал Лукашенко.