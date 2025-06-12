Porsche восьмой год подряд сохраняет лидерство среди люксовых брендов

Немецкий бренд Porsche уже восьмой год подряд сохраняет лидерство среди люксовых компаний, несмотря на снижение стоимости на 4,6% до $41,1 млрд. Это следует из сообщения Brand Finance.

На второе место поднялся Chanel (+45,4%, до $37,9 млрд), потеснив Louis Vuitton, который теперь занимает третью строчку (+2,1%, до $32,9 млрд). При этом Chanel показал наибольший прирост стоимости в рейтинге.

Hermes остается на четвертом месте (+19,4% до $19,9 млрд), а Rolex поднялся на пятое место (+36% до $18,8 млрд). Dior сохранил шестую позицию (+18% до $17,32 млрд), а Cartier улучшил свою позицию до седьмого места (+15,4% до $15,7 млрд).

На восьмом месте закрепился Ferrari (+36,3% до $14,4 млрд), а Gucci опустился на девятую позицию (-23,6% до $11,4 млрд). Guerlain замыкает десятку ($7,7 млрд), вытеснив Tiffany & Co. из топ-10.

В рейтинге Brand Finance, включающем 50 компаний, наибольшую долю составляют французские бренды (15 компаний, 48,7% стоимости), за ними следуют итальянские (15 компаний, 18,4%), швейцарские (6 компаний, 8,3%), британские (5 компаний, 3,5%) и американские (4 компании, 5,8%). Porsche остается единственным немецким представителем рейтинга, на который приходится 13% общей стоимости.

В рейтинге также представлена одна китайская компания — гостиничная сеть Shangri-La, занимающая 35-е место.