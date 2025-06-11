Германия подозревает Россию в запуске разведывательных дронов с кораблей

У берегов в Германии вблизи военных объектов все чаще замечают дроны. Западные спецслужбы подозревают Россию.

Западные спецслужбы исходят из того, что Россия запускает разведывательные беспилотники с кораблей в Северном и Балтийском морях. Об этом говорится в журналистском расследовании немецких медиакомпаний WDR и NDR и газеты Süddeutsche Zeitung (SZ).

В расследовании упоминается, в частности, случай с грузовым судном HAV Dolphin, которое сразу после ремонта в Калининграде более восьми дней простояло на якоре в Кильской бухте, где дислоцируется 1-я флотилия ВМС Германии. Когда вблизи военно-морской базы были замечены БПЛА, немецкие власти решили проверить судно Dolphin. По информации журналистов, федеральная полиция не обнаружила там дроны, однако установила, что весь экипаж из семи человек состоит из граждан России.

HAV Dolphin 15 мая прибыло в нидерландский Роттердам - там судно также подверглось обыску, однако подтвердить подозрения в его причастности к шпионажу или диверсиям также не удалось, говорится в расследовании. Позднее владельцы HAV Dolphin заявили, что подверглись проверке необоснованно, у компании нет клиентов в России, а российский экипаж был нанят благодаря его "опыту и высоким стандартам качества".

Министерство внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн по запросу журналистов подтвердило, что с начала 2025 года у побережья этого немецкого региона "вблизи чувствительных промышленных и военных объектов" были замечены 34 подозрительных БПЛА. По информации NDR, WDR и SZ, общее число случаев наблюдения дронов вдоль всего побережья Германии может доходить до 100.

Европейские службы безопасности согласны в том, что по меньшей мере часть этих дронов запускается с гражданских судов, которые относятся к российскому "теневому флоту". Кроме того, представитель вооруженных сил ФРГ (бундесвера) сказал журналистам, что системы для запуска БПЛА с судов "доступны на гражданском рынке".

В середине мая произошел также другой случай, который встревожил германские спецслужбы, говорится в расследовании. Примерно в 140 километрах от острова Боркум полицейское судно, наблюдавшее за российским танкером, неожиданно само оказалось под наблюдением семи дронов. Они сопровождали полицейский экипаж около трех часов, никаких контрмер принять не удалось.

В последние месяцы власти Германии, Финляндии, Нидерландов и Дании неоднократно проверяли суда, подозреваемые в шпионаже или диверсиях, некоторые случаи были связаны с замеченными неподалеку БПЛА, говорится в расследовании NDR, WDR и SZ. Однако, несмотря на участившиеся проверки, до сих пор не был найден ни один корабль, с которого могли запускаться беспилотники.