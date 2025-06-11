Турция поставит Индонезии собственные истребители на $10 млрд

Турция и Индонезия подписали соглашение о закупке 48 истребителей пятого поколения KAAN турецкого производства. Об этом сообщает специализированное издание SavunmaSanayiST.

«После заключения соглашения между Управлением оборонной промышленности Турции и Министерством обороны Индонезии, Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) и Министерство обороны Индонезии подписали контракт на поставку 48 истребителей KAAN», - говорится в сообщении.

Общая стоимость сделки составляет более $10 млрд.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал подписание соглашения по социальной сети X (ранее Twitter), отметив, что это рекордный экспортный контракт в истории Турции.

Ранее сообщалось, что Турция разрабатывает два новых прототипа беспилотного истребителя KAAN, который планируется поставить в ВВС Турции в 2028 году.