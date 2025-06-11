Президент Ирана примет участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, который пройдет 26-27 июня в Минске. Такую информацию озвучил министр иностранных дел Максим Рыженков на встрече со студентами МГИМО в Москве 10 июня.

«В рамках предстоящего заседания Высшего экономического совета ЕАЭС 26-27 июня будет также официальный визит президента Ирана. Он примет не только участие в этом мероприятии по линии ЕАЭС и в форуме экономическом, который будет сопровождать мероприятие, это также будет совмещено с его официальным визитом», – сказал Рыженков, которого цитируют СМИ.

По его словам, Иран важен для Беларуси с точки зрения логистики для поставок товаров в Индию и Юго-Восточную Азию.

«И не только в плане торгово-экономических отношений. На многие вопросы международного характера мы смотрим одним и тем же взглядом. Нам очень важно это государство с точки зрения логистики, доставки наших товаров. Мы очень следим за развитием коридора Север — Юг через Иран, потому что мы очень надеемся, что это повысит наши возможности для доставки наших товаров и в Индию, и в Юго-Восточную Азию», – заявил глава МИД.