Мировые фондовые рынки отреагировали на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем

Во вторник мировые фондовые рынки выросли, а доллар немного укрепился на фоне ожиданий второго дня переговоров между США и Китаем, поскольку появились осторожные сигналы, что напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира может начать спадать. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вслед за рынками Азии, фьючерсы на европейские индексы EUROSTOXX 50 и FTSE поднялись примерно на 0,1%, как и американские фьючерсы на Nasdaq и S&P 500, которые также указывали на рост на открытии торгов в США.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров, которые завершились в понедельник вечером и должны были продолжиться во вторник. Ко второму дню переговоров присоединились министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США Джеймисон Грир, которые встретились со своими китайскими коллегами.

Любой прогресс в переговорах может положительно повлиять на рынки, ведь предыдущие нестабильные решения Трампа по пошлинам и обострение отношений между США и Китаем подорвали обе экономики, нарушили цепи поставок и угрожали глобальному экономическому росту.

В Азии акции также выросли - широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI (за исключением Японии) поднялся на 0,7%, достигнув самого высокого уровня с января 2022 года.

"Несмотря на оптимизм инвесторов относительно торговой политики, это не означает, что все пошлины будут отменены", - отметил Йонас Голтерман, заместитель главного экономиста рынка в Capital Economics. Он ожидает, что США сохранят пошлины на китайские товары на уровне около 40%, а общая 10% пошлина на импорт в США, вероятно, останется.

В Токио внимание было приковано к мерам, которые правительство Японии рассматривает для стабилизации нестабильного рынка гособлигаций (JGB). Министр финансов Кацунобу Като сообщил, что обсуждаются меры для стимулирования внутреннего спроса на японские гособлигации.

Доходность 10-летних японских облигаций снизилась на 0,01% до 1,46%, а 30-летних - на 0,03% до 2,88%. В прошлом месяце доходность долгосрочных облигаций выросла до рекордного уровня из-за снижения интереса со стороны традиционных покупателей, таких как страховые компании, и беспокойства по поводу роста глобального долга.

"Волатильность в долгосрочном сегменте вызвана дисбалансом между спросом и предложением, возникшим после начала нормализации баланса Банка Японии," - сказал Джастин Генг, стратег по процентным ставкам HSBC для Азиатско-Тихоокеанского региона.

На валютном рынке доллар пытался восстановиться после падения в понедельник. Против иены он поднялся на 0,19% до 144,83. Евро опустился на 0,17% до $1,14, а британский фунт - на 0,07% до $1,3537.

Нестабильная торговая политика Трампа и опасения относительно роста госдолга США уменьшили доверие инвесторов к американским активам, что ослабило доллар, который уже потерял более 8% с начала года.