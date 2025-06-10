США продолжат сотрудничество с Украиной в сфере спутниковой разведки

США не намерены прерывать сотрудничество с Украиной в сфере спутниковой разведки. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне, близкие к администрации президента Дональда Трампа.

"Украина не лишится доступа к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для определения целей на поле боя. Эта передовая спутниковая съемка является ключевой для Украины: это ее глаза и уши ", - говорится в статье.

Начиная с 2022 года, США предоставляют Украине доступ к платформе спутниковых снимков, которые позволяют отслеживать перемещения вооруженных сил РФ на поле боя. Как ранее сообщила газета The New York Times, украинская армия в подавляющем большинстве операций с применением дальнобойных ударов опирается именно на координаты, получаемые от разведки США.