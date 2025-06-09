Золото дорожает на фоне торговых переговоров США с Китаем

Цены на золото выросли в понедельник на фоне ослабления доллара США на фоне торговых переговоров между США и Китаем, в то время как платина продолжила расти шестую сессию подряд, достигнув четырехлетнего максимума. Об этом сообщает Reuters.

Спотовая цена на золото выросла на 0,3% до $3 318,76 за унцию после падения в начале сессии до самого низкого уровня со 2 июня на уровне $3 293,29.

Спотовая цена платины выросла до самого высокого уровня с мая 2021 года - на 3,1% до $1 201,75.

«Рост платины поддерживается сочетанием жестких ожиданий предложения, улучшения промышленных настроений и технического импульса от общего восстановления рынка драгоценных металлов», - сказал Александр Жумпфе, трейдер драгоценных металлов в Heraeus Metals Germany.

Спотовая цена серебра выросла на 1% до $36,30. за унцию, а палладия – на 2,7% до $1074,76.

Как сообщалось, цены на серебро 5 июня обновили рекорд, который держался с февраля 2012 года.