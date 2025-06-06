Последнее обновление: 06.06.2025 18:59

Министры обороны НАТО подписали декларацию о безопасности Балтийского моря

Министры обороны НАТО в ходе встречи в Брюсселе в четверг подписали декларацию о безопасности Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

"Подписана совместная декларация о безопасности Балтийского моря, в которой подтверждается приверженность сторон укреплению безопасности Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Согласно документу, это будет обеспечиваться посредством более тесного сотрудничества НАТО и ЕС, скоординированного обмена информацией и сдерживания враждебной деятельности в регионе.

"С приближением саммита НАТО в Гааге будут разрабатываться действия НАТО в области безопасности Балтийского моря и обсуждаться меры по защите критической подводной инфраструктуры", - прокомментировали в ведомстве.



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