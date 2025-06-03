Правительство Нидерландов уходит в отставку

Правительство Нидерландов уйдет в отставку в связи с выходом из правящей коалиции Партии свободы. Об этом заявил во вторник премьер-министр страны Дик Схооф.

"Мы обсудили ситуацию в Совете министров и пришли к выводу, что с уходом Партии свободы в Палате представителей Нидерландов не будет достаточной поддержки кабинета. Это значит, что я немедленно отправлюсь к королю и предложу ему отставку министров от Партии свободы", - сказал Дик Схооф, которого цитирует издание NL Times.

По его словам, остальные министры продолжат работать: они будут курировать текущие дела до формирования следующего правительства.

Ранее лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что из-за разногласий с партнерами по коалиции относительно миграционной политики его партия покидает правящую коалицию. Представители других партий, входящих в правительство, заявили, что ошеломлены этим шагом и назвали его безответственным.