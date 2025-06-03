Германия заявила о рекордном количестве атак российских хакеров

Киберпреступность в Германии в прошлом году возросла до рекордного уровня из-за хакерских атак пророссийских и антиизраильских групп.

Как сообщило Федеральное управление криминальной полиции Германии, киберугроза увеличилась с начала вторжения России в Украину.

Полиция обнародовала отчет о ситуации с киберпреступностью за 2024 год, в котором говорится о рекордном росте количества хакерских атак. В частности, в прошлом году в Германии было совершено 131 391 кибернападение, а еще 201 877 случаев было совершено из-за границы или с неизвестного места.

По данным полиции, атакующие Германию хакеры были либо пророссийскими, либо антиизраильскими. Целями атак являлись преимущественно государственные и федеральные учреждения.

"Важность кибербезопасности в Германии возросла с начала войны в Украине. Из-за своей роли как члена НАТО, ключевого государства ЕС и значительного финансового и материального сторонника Украины Германия все чаще становится мишенью агрессивных гибридных кампаний, направленных, среди прочего, на ослабление и дестабилизацию государства, общества и экономики", – заявили в полиции.

В отчете сообщается, что ежегодный ущерб, нанесенный кибератаками в Германии в 2024 году составил €178,6 млрд, что превышает убытки прошлого года.

Главными угрозами стали программы-вымогатели, фишинг и DDoS-атаки.