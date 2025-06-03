США разочарованы, но не удивлены ультимативными требованиями РФ на переговорах

Американские чиновники выразили разочарование ультимативными требованиями, которые Россия выдвинула Украине во время переговоров в Стамбуле в понедельник. Об этом пишет ABC News, ссылаясь на источники.

После завершения переговоров американские чиновники заявили, что они "разочарованы, но не удивлены" существенным перечнем требований, которые, по словам России, должны быть выполнены, прежде чем она согласится на 30-дневное перемирие.

Чиновники заявили, что требования содержат пункты, неприемлемые как для Киева, так и для Вашингтона, и назвали их попыткой Москвы отсрочить реальные переговоры.

Еще до начала очередного раунда переговоров президент Дональд Трамп демонстрировал нарастающее недовольство из-за отсутствия прогресса в направлении мира.

По данным источников, приближенных к Белому дому, в последние дни он все больше дистанцируется от темы конфликта, хотя ранее критиковал обе стороны – как Украину, так и Россию.

Хотя Трамп ранее угрожал Москве новыми санкциями, после завершения второго раунда переговоров в понедельник никаких признаков практических действий со стороны США не было заметно.

Тем временем боевые действия между Россией и Украиной только обостряются. В воскресенье Киев провел масштабную атаку дронов по нескольким российским аэродромам. Это была тщательно спланированная операция, которая готовилась полтора года и предусматривала скрытое размещение дронов на территории России.

Напомним, встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.

По итогам встречи стороны смогли достичь договоренности об очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.

А так называемый "меморандум" с предложениями о прекращении огня и завершении войны, который Россия передала Украине, содержит ультимативные требования с признанием российской оккупации территорий.