Последнее обновление: 03.06.2025 11:09

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отправился с визитом в Пакистан

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин отправился с первым в истории официальным визитом в Исламскую Республику Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, глава белорусского оборонного ведомства проведет ряд встреч и переговоров с представителями военного и политического руководства страны.

«Планируется, что <...> визит позволит не только придать импульс реализации двусторонних проектов в военной сфере, но и будет способствовать развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере с учетом особой роли армии в обществе и экономике Пакистана», - говорится в сообщении пресс-службы.



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