Годовая инфляция в Германии в апреле замедлилась до 2,1%

В апреле 2025 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,1% по сравнению с тем же месяцем 2024 года после повышения на 2,2% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Относительно предыдущего месяца цены увеличились на 0,4%.

Следует отметить, что окончательные данные совпали с предварительными.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в прошлом месяце в годовом выражении выросли на 3,3%. Услуги стали дороже на 6% за год. Цены на одежду и обувь повысились на 1%. Цены на бытовую энергию снизились на 2,5% в годовом сравнении.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 2,2% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы роста за семь месяцев. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,5%. Показатели совпали как с предварительной оценкой, так и с прогнозами опрошенных Trading Economics аналитиков.

В марте рост цен составлял 0,4% в помесячном сравнении и 2,3% в годовом.