Годовая инфляция в Германии в январе выросла на 2,8%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе 2025 года увеличились на 2,8% в годовом выражении после аналогичного роста на 2,8% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%.

В декабре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,8% в годовом выражении и снижение на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в январе увеличились на 2,3% в годовом выражении. Относительно декабря они уменьшились на 0,2%.

Эксперты ожидали подъема на 2,6% в годовом выражении и подъема на 0,1% в помесячном.