Хренин проведет в Бресте для председателей облисполкомов политинформацию

Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин проведет в Бресте для председателей областных и Минского горисполкома политинформацию.

Этот ежегодный сбор называется «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь».

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе сбора Хренин расскажет про основные тенденции складывающейся вокруг Беларуси военно-политической обстановки, результаты строительства системы территориальной обороны, а также основные направления ее развития.

Он также ознакомит чиновников с вариантом действий подразделений территориальных войск в ходе охраны и обороны важного объекта с использованием средств РЭБ, инженерно-технических конструкций, способами защиты вооружения, техники и личного состава территориальных войск от беспилотников, а также с порядком «совместных действий подразделений Вооруженных Сил и территориальных войск в ходе ведения оборонительного боя».

Отметим, что в советское время подобного рода мероприятия назывались политинформацией и периодически проводились для информирования людей о политических событиях, их комментирования и формирования определенного отношения к этим событиям.