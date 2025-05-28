Германия пообещала Украине военную поддержку на €5 млрд

Министры обороны Германии Борис Писториус и Украины Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства – в целом немецкий министр пообещал широкий спектр поддержки, общий объем которой составил около €5 млрд. Об этом сообщило Министерство обороны Германии.

Умеров прибыл в Берлин в рамках визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. В ходе визита было достигнуто ряд ключевых договоренностей.

В частности, Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине. Первые системы, профинансированные по этой схеме, могут быть переданы ВСУ уже в ближайшие недели.

Их преимущество – они уже находятся на вооружении, что позволяет немедленно вводить их в эксплуатацию без дополнительной подготовки персонала. Как отмечают в немецком Минобороны, значительное количество систем оружия может быть произведено в 2025 году, однако детали не сообщаются.

Германия также продолжит поставлять артиллерийские снаряды, системы ПВО, наземное вооружение и стрелковое оружие.

Подписан контракт также с немецким оборонным концерном Diehl на поставку систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов.

Германия вложит инвестиции в ремонтную инфраструктуру. Планируется создание ремонтных мощностей на территории Украины – предусмотрено создание совместного предприятия между украинскими и немецкими оборонными компаниями.

Кроме того, Германия будет оказывать поддержку в сфере связи и медицины.

"Указанные меры поддержки Вооруженных сил Украины имеют общий объем около пяти миллиардов евро. Средства поступают из уже утвержденного Бундестагом бюджета", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц в среду объявил о расширении военной помощи Украине со стороны его государства, однако не стал раскрывать многих деталей в рамках новой политики ограниченного информирования о военной поддержке Киева.

Мерц также пообещал сделать все, чтобы газопровод "Северный поток 2" не заработал.

Он убежден, что поведение России в переговорах вокруг российско-украинской войны указывает на стремление Кремля "тянуть время".