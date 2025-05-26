МАРТ выявило товары с истекшим сроком годности в торговых объектах сети «Корона»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело выборочную проверку ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ» (сеть «Корона», загородный клуб «Робинсон»).

Как сообщила пресс-служба МАРТ, проверка проводилась в ряде городов и районов (Минск, Гродно, Витебск, Гомель, Брест, Минский район). И во всех подвергнутых проверке объектах выявлены нарушения.

В том числе в 3 объектах филиала «Робинсон клуб» запрещена реализация товаров с истекшими сроками годности - зеленый чай стоимостью более 470 рублей за килограмм в россыпь, вино виноградное зарубежного производства - 140 рублей за бутылку, сок, мясные полуфабрикаты.

Кроме того, запрещена продажа продукции без наличия документов, удостоверяющих качество и безопасность, без товарных ярлыков или листков-вкладышей (сиропы в ассортименте - порядка 100 рублей за бутылку).

Помимо этого, из-за нарушений условий хранения запрещена продажа виноградного вина зарубежного производства - также 140 рублей за бутылку, ароматизированный ликер зарубежного производства - 240 рублей за бутылку.

Согласно данным Торгового реестра, на территории Беларуси ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ» открыто более 130 торговых объектов, а также свыше 80 объектов общественного питания.