МАРТ прошерстило рынки и нашло нарушения в 75% охваченных мониторингом объектов торговли

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверило 44 субъекта торговли на рынках.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, нарушения установлены в 32, или почти 75% объектов, охваченных мониторингом. Субъектам, допустившим нарушения законодательства, выданы рекомендации об их устранении, установлены сроки, реализация недоброкачественной продукции запрещена.

Так, например, на территории «Мини-рынка» Ольшанка» в Гродно один из субъектов работал без внесения сведений об организации торговли в Торговый реестр.

На этом же рынке продавались ядохимикаты (ядосодержащие приманки для истребления грызунов «Чистый дом», ядосодержащие приманки для истребления от медведки «Рубеж», средства защиты растений «Валлар», «Хорус», «Актара»), дихлофос, включенные в перечень запрещенных к продаже.

На рынке «Дубровенский» в Могилеве не приняты меры по соблюдению продавцами законодательства о защите прав потребителей. Кроме того, ИП продавал товары на сумму свыше 320 рублей с истекшими сроками годности, а также без информации о дате изготовления, сроках годности. В итоге, реализация данной продукция была запрещена.

Информация о выявленных нарушениях для принятия соответствующих мер реагирования направлена владельцам рынков, а также в областные исполнительные комитеты.