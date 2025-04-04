МАРТ прошерстило еще одну торговую сеть и выявило ряд нарушений

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провело контрольно-аналитические мероприятия в отношении торговой сети «7 пятниц», принадлежащей ООО «ЮниСтор Групп».

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверки прошли во всех областях страны и Минске.

В каждом объекте, подвергнутом мониторингу, установлены нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, в том числе во всех объектах не соблюдался перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, отсутствовали ценники на реализуемый товар, не была доведена информация о номере лицензии и др.

В двух магазинах (в Минске и Могилеве) изъяты из реализации товары с истекшими сроками годности.

«Направлены рекомендации об устранении нарушений, выданы предписания о запрете реализации продукции с истекшим сроком годности», - сообщила пресс-служба МАРТ.

Кроме того, ООО «Юнистор Групп» выдано предписание о нарушении законодательства о рекламе. В частности, в торговом объекте размещалась реклама в виде буклета с изображением алкогольных напитков в ассортименте, в которой на каждой странице содержится уточняющая информация о цене на товары (размер шрифта составляет 2 мм). При этом наибольший шрифт в рекламном буклете составляет 9 мм (на всех страницах буклета), что не допускается.

ООО «ЮниСтор Групп» в трехдневный срок должно устранить нарушение.

По информации МАРТ, сегодня в Беларуси действует более 200 магазинов сети «7 пятниц».