Последнее обновление: 26.05.2025 12:32

ЕС рассматривает возможность отключения 20 российских банков от SWIFT

Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 банков РФ от международной платежной системы SWIFT, а также снижения предельной цены на российскую нефть и запрета газопроводов "Северный поток" в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает Blooomberg.

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции для около двух десятков банков и новых торговых ограничений на сумму около €2,5 млрд.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, Европейская комиссия проводит консультации с государствами-членами относительно этих планов. Решение о сроках потенциальных ограничений еще не принято.

План ЕС наложить санкции на газопроводы "Северный поток" уже имеет поддержку Германии. Для канцлера Германии Фридриха Мерца, который на прошлой неделе заявил в Риме, что поддерживает предложение Комиссии "начать работу над европейскими мерами против трубопроводов "Северный поток-2"

Санкции добавят веса позиции Европы, которая не желает какого-либо значимого возвращения российских трубопроводных потоков. Запрет также защитит Берлин от любого потенциального давления со стороны США или России. Отдельно блок планирует постепенно отказаться от российского ископаемого топлива до конца 2027 года.



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