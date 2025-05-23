Меркель раскритиковала усиление пограничного контроля в ЕС

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила с четкой позицией против пограничного контроля в пределах ЕС и высказалась за европейское решение в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщает Spiegel.

Новое коалиционное правительство Германии в борьбе с нелегальной миграцией делает ставку на усиление пограничного контроля и отказа в предоставлении убежища. Бывшая канцлер четко выступила против этих мер.

"Я не верю, что мы можем окончательно побороть нелегальную миграцию на немецко-австрийской или немецко-польской границе", – заявила Меркель на мероприятии Südwest Presse Forum в Ной-Ульме в среду. Бывший канцлер была приглашена прочитать отрывок из своей автобиографии "Свобода", после чего состоялась дискуссия с главным редактором Südwest Presse Ульрихом Беккером.

"Я всегда выступала за европейские решения", – сказала она, посоветовав сосредоточиться на защите внешних границ ЕС. Меркель предупредила, что односторонние действия отдельных государств могут стоить свободы передвижения в Европе.

Она выступила за поиск решений в рамках ЕС, в противном случае, по ее словам, Европа может быть разрушена. Меркель сказала, что не хочет этого.

Бывшая канцлер получила аплодисменты за свой ответ. По данным организаторов, на мероприятии присутствовали около 900 зрителей.

Напомним, с началом работы нового правительства Германии в начале мая министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже имеют поданные заявки на получение убежища в какой-то другой стране ЕС.

В то же время в профсоюзе сотрудников полиции Германии заявили, что "не выдержат долго" в рабочем режиме, который создало введение правительством усиленного пограничного контроля для противодействия нелегальной миграции.

Между тем мэры немецкого Келя и французского Страсбурга, расположенных неподалеку от границы, совместно обратились к канцлеру Германии Фридриху Мерцу в связи с усиленными проверками на границе.