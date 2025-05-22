Информационный пункт Совета Европы для граждан Беларуси создадут в Литве

Литва намерена создать информационный пункт Совета Европы (СЕ) для жителей Беларуси.

Как пишут литовские СМИ, правительство Литвы обратилось к президенту Гитанасу Науседе с призывом представить в Сейм для ратификации соглашение, определяющее создание этого пункта.

Создаваемый информационный пункт должен предоставлять жителям Беларуси информацию о деятельности, ценностях и принципах, закрепленных в Уставе и конвенциях Совета Европы, а также поддерживать деятельность, осуществляемую в Литве.

«Согласно соглашению, правительство Литовской Республики обязуется принять все необходимые меры для предоставления Информационному пункту подходящих офисных помещений в Вильнюсе и освобождения его от арендной платы», - говорится в проекте.

Новый информационный пункт предлагается разместить в помещении Литовской национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса.

Кроме того, если Сейм ратифицирует соглашение о создании пункта, правительство обязуется освободить его от определенных налогов. Однако СЕ обязуется покрывать расходы на оборудование и содержание помещений информационного пункта, а также расходы, связанные с его деятельностью и персоналом.

Соглашение, подписанное правительством и Советом Европы в Страсбурге в ноябре 2024 года, предусматривает сотрудничество в реализации соглашения о создании информационного пункта для белорусов в Вильнюсе. Беларусь не является членом Совета Европы. Еврокомиссия также не имеет представительства или бюро по связи в Беларуси, а предыдущее сотрудничество Минска с Еврокомиссией было приостановлено из-за участия республики в агрессии России против Украины.