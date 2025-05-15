В Беларуси сельхозпроизводство за январь-апрель подросло на 1,5%

В январе-апреле 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 7,3 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2024 г. в сопоставимых ценах на 1,5%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 7,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 1,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 600,4 тыс. тонн, молока – 2976,1 тыс. тонн, яиц получено 1262 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,4%, яиц – 91,4%.

На 1 мая 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 1,9 млн голов.