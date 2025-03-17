За январь-февраль сельхозпроизводство в Беларуси подросло на 1,2%

В январе-феврале 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Беларуси производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3490,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2024 г. в сопоставимых ценах на 1,2%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3441,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 1,4% больше, чем в январе-феврале предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 296,2 тыс. тонн, молока – 1433,1 тыс. тонн, яиц получено 605,3 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,7%, яиц – 94%.

На 1 марта 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2 млн голов.