Сельхозпроизводство в Беларуси за январь 2025 года выросло на 3,3%

В январе 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1843,3 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем 2024 г. в сопоставимых ценах на 3,3%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1817,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 3,4% больше, чем в январе предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 153,6 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в январе 2024 г., молока – 742,6 тыс. тонн (на 4,8% больше), яиц получено 312,2 млн. штук (на 2,9% больше).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,8%, яиц – 94,4%.

На 1 февраля 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2 млн голов.