Число вынужденных переселенцев в мире превысило 83 млн

За последние шесть лет число внутренне перемещенных лиц во всем мире возросло более чем вдвое: в 2018 году данный показатель составлял 40,6 млн человек, в 2020-м - 54,1 млн, в 2022-м - 69,8 млн.

Согласно отчету Норвежского совета по делам беженцев (NRC), 90% вынужденных переселенцев в 2024 году (почти 73,5 млн) стали таковыми из-за конфликтов и насилия. Это на 80% больше, чем в 2018 году.

Только в Судане, охваченном гражданской войной, насчитывается 11,6 млн внутренне перемещенных лиц - больше, чем в какой-либо другой стране. В Сирии этот показатель составил 7,4 млн, в Колумбии - 7,3 млн, в Демократической Республике Конго - 6,2 млн, в Йемене - 4,8 млн человек. Около 10 млн украинцев были вынуждены покинуть дома из-за войны. Примерно 6,3 млн уехали за границу, еще 3,7 млн человек переселились в другой регион Украины.

Природные катастрофы стали причиной бегства внутри своих стран примерно 10 млн человек, больше всего - в Афганистане (1,3 млн), Чаде (1,2 млн), Филиппинах (1 млн), Эфиопии (757 тысяч) и Сомали (733 тысячи). Около 99,5 процента внутренних перемещений в этой категории связаны со стихийными бедствиями, вызванными изменением климата, отмечают эксперты.

Глава IDMC Александра Билак, представляя отчет, указала на "сочетание конфликтов, бедности и изменения климата, которые сильнее всего ударяют по самым уязвимым". По ее словам, часто причины и следствия перемещения людей переплетены, что делает кризисы еще более сложными и усугубляет проблемы внутренних беженцев.

В свою очередь глава Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланн уверен, что новые показатели должны стать "звонком к пробуждению глобальной солидарности".

"Каждый раз, когда сокращается гуманитарное финансирование, очередной перемещенный человек теряет доступ к еде, лекарствам, безопасности и надежде", - подчеркнул он.