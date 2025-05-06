В Европе цены на газ стремительно выросли

Европейский газ подорожал на фоне роста спроса в Азии и сокращения поставок из Норвегии. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что базовые фьючерсы выросли на 4,3%, что стало самым большим дневным приростом за последний месяц.

Китайские импортеры вернулись к покупке сжиженного природного газа на спотовом рынке после длительной паузы, что обострило конкуренцию за поставки между Европой и Азией. Дополнительным фактором стал рост цен на нефть, к которой привязаны некоторые газовые контракты.

В то же время техническое обслуживание на месторождениях в Норвегии, крупнейшего европейского поставщика, ограничило трубопроводные потоки. Ситуацию осложнили незапланированные остановки и похолодание в Европе, которое может отсрочить заполнение хранилищ, в частности в восточных регионах.

Цены на газ в Европе потеряли более 15% с начала апреля, что помогло ускорить накопление запасов, но одновременно усилило интерес к закупкам в других регионах. Голландские фьючерсы выросли на 3,6%.

Тем временем ЕС готовит запрет на новые газовые контракты с Россией, который должен вступить в силу до конца года. Это часть плана, направленного на полный отказ от российских энергоносителей к 2027 году.

"Европейский рынок газа остается сложным для всех участников рынка из-за геополитической напряженности и неясного развития событий в европейском энергоснабжении", - заявила финансовый директор Uniper SE Ютта Донгес.