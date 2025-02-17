Последнее обновление: 17.02.2025 18:07

Цены на газ в Европе рухнули с двухлетнего максимума

Цены на газ в Европе держатся вблизи самого низкого уровня за последние три недели. Падение произошло на фоне ослабления после бурного начала 2025 года.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на газ в понедельник, 17 февраля, торговались вблизи отметки в €50 за мегаватт-час, после того как на прошлой неделе они достигли двухлетнего максимума.

В последние недели цены в Европе росли, поскольку из-за холодной погоды запасы газа в хранилищах быстрее израсходовались, что вызвало опасения, что трейдеры не смогут получить достаточно газа для пополнения этим летом. Однако переговоры на уровне ЕС о возможном смягчении требований к хранилищам помогли ликвидировать некоторые опасения.

На данный момент этому способствует и погода: ожидается, что в ближайшие дни температура на северо-западе поднимется выше сезонных значений. Импорт сжиженного природного газа в Европу в последнее время также увеличился, что помогло замедлить использование запасов.

Аналитики Rystad Energy ожидают снижения запасов топлива в европейских подземных хранилищах примерно до 43 миллиардов кубометров, что соответствует уровню заполнения 39%, а затем восстановления до 48 миллиардов кубометров, или 43%, в конце отопительного сезона.

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