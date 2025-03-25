Переговоры США и России снизили цены на газ в Европе

Во время переговоров между США и Россией начала снижаться цена на газ в Европе.

На нидерландской газовой бирже TTF во вторник днем, 25 марта, стоимость природного газа пошла вниз, достигнув €42,41 за мегаватт-час.

Согласно прогнозам погоды, в ближайшее время в Северо-Западной Европе ожидаются температуры ниже средних показателей. Однако, как отмечают аналитики финансовой компании DNB Markets, спрос на газ, скорее всего, существенно не вырастет, так как в целом температура воздуха будет близка к норме, пишет The Wall Street Journal.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Кремль принял решение сократить поставки газа в Европу, что привело к резкому росту цен. Однако позже цены вновь начали снижаться, поскольку европейские страны сократили потребление газа и увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ).

Однако нынешняя цена на газ все еще выше, чем в начале 2021 года, когда на бирже TTF стоимость мегаватт-часа составляла около €17.