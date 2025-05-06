Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов за рубежом

Президент США Дональд Трамп указом запретил использование федеральных средств для финансирования исследований потенциально опасных вирусов в США и за рубежом.

Согласно опубликованному на официальном сайте Белого дома документу, речь идет про исследования вирусов, усиливающих свойства патогенов (gain-of-function), включая коронавирусы и вирусы гриппа.

В указе отмечается, что подобные исследования представляют прямую угрозу для здоровья и безопасности американских граждан, а потому до разработки новых, более прозрачных и безопасных правил, любые программы подобного рода приостанавливаются. Под запрет подпадают в том числе проекты в Китае и Иране.

«Администрация Байдена допустила проведение опасных исследований с усилением функций в США при недостаточном надзоре. Более того, она предоставила финансирование через Национальные институты здравоохранения для аналогичных проектов в Китае и других странах, где контроль со стороны США минимален, а уровень биобезопасности вызывает сомнения», - говорится в заявлении.

Дональд Трамп также подчеркнул, что еще с начала пандемии подозревал, что ее причиной могла стать утечка из Уханьского института вирусологии в Китае, и указ направлен на предотвращение подобных рисков в будущем.