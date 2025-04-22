Во Владимирской области произошел взрыв в районе военного арсенала

В Киржачском районе Владимирской области произошел взрыв. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

Ряд российских Telegram-каналов пишет, что атаке (по некоторым данным, с помощью БПЛА) подвергся расположенный в этом районе арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Местные жители рассказали журналистам, что слышали несколько взрывов.

Трасса со стороны Москвы в Киржач перекрыта. Российские паблики сообщают, что эвакуация объявлена в нескольких близлежащих поселках, деревнях и садовых товариществах. Государственное информагентство ТАСС сообщает о введении на территории Киржачского района режима ЧС.