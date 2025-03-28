Ночью российские города Энгельс и Саратов атаковали беспилотники

В ночь на 28 марта Саратовскую область России, в частности города Саратов и Энгельс, атаковали беспилотники. Об этом сообщили Минобороны РФ, глава Саратовской области Роман Бусаргин и российские Telegram-каналы.

По информации Романа Бусаргина, все БПЛА были "ликвидированы", разрушений "гражданских" объектов нет.

В Энгельсе расположен военный аэродром, с которого Россия регулярно атакует Украину ракетами. В Саратове также есть военный аэродром "Сокол". Местные СМИ сообщают о сбитии беспилотника в нескольких километрах от аэродрома.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что международный аэропорт Саратова Гагарин приостанавливал взлет и посадку самолетов.

Всего Минобороны РФ отчиталось о сбитии 78 беспилотников. Из них 19 сбиты над Саратовской областью.

БПЛА также атаковали Воронежскую (32 дроны), Курскую (17), Белгородскую (шесть), Липецкую (два), Ростовскую (один) и Тамбовскую (один) области РФ.