Последнее обновление: 30.04.2025 17:17

Нефтяные гиганты готовятся к худшему году со времен пандемии коронавируса

Крупнейшие нефтяные компании мира готовятся к худшему году со времен пандемии коронавируса, поскольку падение цен на нефть уменьшает прибыли. Об этом пишет Financial Times

2025 год стал третьим подряд 12-месячным периодом падения доходов крупных нефтяных компаний.

Скорректированная чистая прибыль пяти крупнейших западных нефтяных компаний - ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Chevron и BP - снизилась примерно на $90 млрд с 2022 по 2024 год.

Как пишет издание, давление на отрасль усилилось в последние недели, поскольку увеличение поставок со стороны ОПЕК и эскалация торговой напряженности во времена президента США Дональда Трампа подорвали настроения инвесторов.

В этом месяце нефть марки Brent ненадолго упала ниже $60 за баррель, а некоторые аналитики прогнозируют, что цены во второй половине 2025 года будут более чем на пятую часть ниже среднего показателя прошлого года в $81.

Во всей отрасли компании сокращают свои инвестиции в ответ на падение цен на нефть. "Сейчас мы ожидаем, что мировые расходы на разработку добычи и самой добычи упадут впервые с 2020 года", - заявил в недавнем отчете Фрейзер Маккей из энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie.



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