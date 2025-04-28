Мировые военные расходы в 2024 году рекордно выросли

Военные расходы в мире в 2024 году оказались рекордными с момента окончания Холодной войны. Они достигли $2718 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

За год расходы на оборону в мире увеличились на 9,4%, что стало самым большим годовым ростом с 1988 года.

Рост расходов на оборону наблюдается во всех регионах мира, особенно в Европе и на Ближнем Востоке на фоне войны в Украине и противостояния в Газе.

Военные расходы Украины в 2024 году из-за войны увеличились на 2,9% до $64,7 млрд, или 34% от ВВП.

Украина второй год подряд восьмая в мировом рейтинге по номинальному показателю и первая - по соотношению военных расходов к ВВП.

Украина получила не менее $60 млрд военной финансовой помощи в 2024 году, преимущественно от США, а также от Германии и других европейских стран.

За год самый заметный прирост расходов на войну зафиксировали в Израиле (+65%) и России (+38%).