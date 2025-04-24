Индия аннулировала визы для граждан Пакистана после атаки на туристов в Кашмире

Индия временно остановила выдачу новых виз для граждан Пакистана и отменила ранее выданные. Соответствующее решение было принято после нападения на туристов в спорном Кашмире. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Индийские власти заявили, что все визы, выданные гражданам Пакистана, будут аннулированы с воскресенья, 27 апреля, добавив, что все находящиеся в стране пакистанцы должны уехать к этому сроку.

Нью-Дели также объявило о других мерах, включая сокращение количества дипломатического персонала, закрытие единого сухопутного перехода на границе и приостановление действия соглашения о распределении воды 1960 года.

Министерство иностранных дел Индии посоветовало своим гражданам не ездить в Пакистан и попросило тех, кто сейчас там, вернуться.

В ответ Пакистан закрыл свое воздушное пространство для всех принадлежащих или эксплуатируемых Индией авиакомпаний и приостановил любую торговлю с соседним государством.

Ранее Индия обвинила Пакистан в смертоносной атаке в регионе Кашмир, унесшей жизни 26 человек. Правительство страны не обнародовало никаких доказательств связи нападения со своим западным соседом, но заявило, что нападавшие имели "трансграничные" связи с Пакистаном.

В то же время Исламабад все обвинения в причастности к атаке отвергает. Журналисты напомнили, что ответственность за нее взяла ранее неизвестная группа боевиков, называвшая себя Кашмирским сопротивлением.

Комитет национальной безопасности Пакистана осудил "воинственные меры" Индии. В сообщении говорится, что хотя Пакистан остается верным миру, он никогда не позволит никому "нарушить свой суверенитет, безопасность, достоинство и основополагающие права".

Индия и Пакистан управляют частью Кашмира, но обе претендуют на всю территорию. Нью-Дели описывает все боевые действия в Кашмире как терроризм, поддерживаемый Пакистаном. Исламабад это отрицает.

Во вторник, 22 апреля, трое вооруженных людей расстреляли группу туристов в городе Пахалгами. В результате атаки погибли 25 граждан Индии и один непалец. Еще десятки человек получили ранения.