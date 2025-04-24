Великобритания запретила экспорт геймпадов в Россию

Великобритания 24 апреля объявила о запрете экспорта в Россию геймпадов, которые могут использоваться для управления дронами, в рамках нового пакета торговых ограничений. Об этом со ссылкой на заявление министра по вопросам санкций Стивена Доути пишет Reuters.

Кроме запрета экспорта в Россию геймпадов, 24 апреля Великобритания заявила, что блокирует экспорт программного обеспечения, которое используется в оборонном и энергетическом секторах, в частности программ для производства вооружения и поиска новых нефтяных и газовых месторождений.

"Мы полностью запрещаем поставки геймпадов в Россию, чтобы не допустить их использования для управления дронами на передовой. Это означает, что игровые консоли больше не будут переоборудоваться для убийств в Украине", – заявил Доути.

Объявление появилось после того, как Воздушные силы Украины сообщили, что Россия запустила 215 дронов и ракет во время ночной атаки.

Европейский Союз ранее в этом году также ввел подобный запрет на экспорт игровых консолей и джойстиков в Россию.