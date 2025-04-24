Великобритания сняла санкции с ряда сирийских ведомств

В четверг Великобритания сняла замораживание активов Министерства обороны и внутренних дел Сирии, а также ряда разведывательных служб, сняв санкции, введенные во время президентства Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Министерства финансов Великобритании говорится, что МВД, Минобороны и Главное разведывательное управление Сирии входят в число 12 организаций, на которые больше не распространяется замораживание активов.

В сообщении не указываются причины их исключения из списка.

В марте правительство разморозило активы Центрального банка Сирии и 23 других организаций, включая банки и нефтяные компании.

В британском правительстве ранее подчеркивали, что санкции против членов режима Асада останутся в силе.

Запад в целом пересматривает свой подход к Сирии после того, как повстанческие силы отстранили Башара Асада от должности президента в декабре, после более чем 13 лет гражданской войны.