За январь-март 2025 года в Беларуси построено 9,3 тыс. новых квартир

В январе-марте 2025 г. организациями всех форм собственности построено 9,3 тыс. новых квартир, что на 1,1 тысячу квартир, или на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 929,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья (в январе-марте 2024 года – 787,5 тыс. кв. м).

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 304,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,8% от общего объема введенного жилья (для сравнения: в январе-марте 2024 года - 260,2 тыс. кв. м, или 33%).

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 177,1 тыс. квадратных метров (в 2024 году - 174,5 тыс. кв. м).

Для многодетных семей введено 125,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 35,7 тыс. кв. метров, или почти на 40%.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 405 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 43,6% от общего ввода по республике (в 2024 году - 288,1 тыс. кв. м, или 36,6%).