В Беларуси в 2024 году построено 47,3 тыс. новых квартир

В 2024 году в Беларуси организациями всех форм собственности построено 47,3 тыс. новых квартир (в 2023 году - 47,4 тыс.).
Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 4390,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 427,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,5% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 832,1 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 508,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 575,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 35,9% от общего ввода по республике.
Организации всех форм собственности в 2023 году построили 47,4 тыс. новых квартир,