Последнее обновление: 20.03.2025 15:45

За январь-февраль 2025 года в Минске построено 0,7 тыс. новых квартир

В январе-феврале 2025 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 0,7 тыс. тыс. новых квартир.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, введено в эксплуатацию 37,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 7,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 20,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 4,1 тыс. квадратных метров.

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