Последнее обновление: 21.04.2025 12:24

США перебросили в Японию еще два стратегических бомбардировщика B-1B

Еще одна пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на авиабазу Мисава на севере Японского острова Хонсю, где ранее на текущей неделе уже были размещены два таких самолета. Об этом пишет издание Newsweek.

Первые два B-1B Lancer прибыли туда еще во вторник, вторая пара прилетела в пятницу.

Они были переброшены туда с авиабазы Дайс, штат Техас. Целью является тренировка американских ВВС совместно с союзниками в проведении "миссий стратегического сдерживания в целях укрепления региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", заявили в Тихоокеанском командовании ВВС США.

Перед прибытием в Японию первая пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B провела совместные военно-воздушные учения с ВВС Южной Кореи.



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