В России хотят законодательно разрешить лицам без гражданства служить в армии

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий право лицам без гражданства вступить в Вооруженные силы РФ.

"Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ и воинских формированиях", - говорится в пояснительной записке к законопроекту 897317-8.

В ней отмечается, что законопроект "направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту", сообщают российские СМИ.