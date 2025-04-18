Последнее обновление: 18.04.2025 16:05

Трамп ждет от России ответ о прекращении огня на этой неделе

Президент США Дональд Трамп надеется получить уже на этой неделе ответ РФ по вопросу перемирия на Украине.

"Мы услышим об этом от России на нынешней неделе", - сказал в четверг Трамп, которого цитирует Bloomberg.

Трамп также сказал, что США "хорошо справляются" насчет усилий по достижению мира.

Он добавил, что пытается "остановить" Россию, поскольку она является гораздо более крупной военной державой, чем Украина.

Трамп также повторил, что хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".

В начале месяца государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США скоро узнают, настроена ли Россия на мир.



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