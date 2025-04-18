США уничтожили нефтяной порт в Йемене

США нанесли удары по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса, которые привели к его уничтожению. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Вооруженные силы США предприняли действия по ликвидации этого источника топлива для поддерживаемых Ираном террористов-хуситов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что порт использовался для получения йеменскими хуситами топлива, которое используется ими "для поддержания своих военных операций, в качестве средства контроля, а также для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта", цель ударов состояла в том, чтобы "подорвать экономический потенциал хуситов".