Трамп раскритиковал главу ФРС США за нежелание снижать процентные ставки

Президент США Дональд Трамп в четверг раскритиковал главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла из-за его нежелания снижать процентные ставки.

Критика была озвучена Трампом в посте в социальных сетях, где он заявил, что США отстают от Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ сегодня объявил о снижении процентных ставок в седьмой раз за последний год.

"Джером Пауэлл – председатель Федеральной резервной системы, который всегда слишком опаздывает и ошибается. Вчера он опубликовал отчет, который снова и снова оказался полной ерундой! Пауэлла необходимо отстранить как можно скорее!", - написал Трамп.

В феврале Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система США не намерена спешить со смягчением денежно-кредитной политики.

С начала этого года Федеральная резервная система США сохраняет процентные ставки на уровне 4,25-4,5% годовых. ФРС независима от администрации в определении своей денежно-кредитной политики.

В свою очередь глава Федеральной резервной системы раскритиковал тарифы Трампа, пишет CNN.

В среду Пауэлл заявил, что администрация Трампа внесла "весьма фундаментальные изменения в политику". Он отметил, что вводимые Трампом масштабные пошлины значительно превышают ожидания и что подобные изменения не похожи ни на что, виденное в недавней истории. Пауэлл заявил, что пошлины ставят Федеральную резервную систему в неизведанное положение, и что теперь ФРС придется столкнуться с проблемой, с которой она не сталкивалась десятилетиями: стагфляцией.

Комментарии Пауэлла не отличаются от комментариев других должностных лиц Федеральной резервной системы за последние недели. Несколько чиновников заявили, что пошлины Трампа, вероятно, приведут к росту инфляции и безработицы. Некоторые американские миллиардеры, такие как Рэй Далио, не ограничились критикой пошлин и заявили, что экономика США, возможно, уже находится в состоянии рецессии или близка к ней.

В 2018 году, во время своего первого срока, Трамп назначил Пауэлла главой Федеральной резервной системы. В 2021 году тогдашний президент Джо Байден повторно назначил Пауэлла.

Текущий срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года.

Трамп несколько раз угрожал отстранить Пауэлла от должности.

Со своей стороны Пауэлл подчеркнул, что увольнение главы Федеральной резервной системы не допускается законом, и заявил, что намерен оставаться на своем посту до конца своего срока.