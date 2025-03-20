ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

ФРС с апреля будет снижать объем US Treasuries на своем балансе на $5 млрд в месяц, а не на $25 млрд, как сейчас. Ежемесячные темпы сокращения вложений в ипотечные бумаги останутся на уровне $35 млрд. Федрезерв сокращает объем активов на своем балансе за счет отказа от реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг.

Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выступил против изменения темпов уменьшения активов на балансе ЦБ.

"Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. Безработица стабилизировалась на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются хорошими. Инфляция остается несколько повышенной", - говорится в пресс-релизе ФРС.

При рассмотрении размера и сроков дальнейшей корректировки целевого диапазона ставки ФРС будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, ФРС продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.