Последнее обновление: 02.10.2024 17:47

Глава ФРС анонсировал дальнейшее снижение ключевой ставки

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл анонсировал дальнейшее снижение ключевой ставки для стимулирования экономического роста и повышения занятости, пишет WSJ.

По словам топ-чиновника, несмотря на текущие экономические вызовы, общая ситуация в стране остается стабильной и внушает сдержанный оптимизм в отношении будущих перспектив.

Он отметил, что резкого изменения показателя, как в прошлый раз, не требуется. По словам Пауэлла, в 2024 году возможно два понижения – по 25 базисных пунктов каждое.

ФРС 18 сентября изменила диапазон ключевой ставки до уровня 4,75-5% годовых. Снижение показателя произошло впервые с марта 2020 года.

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